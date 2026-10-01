Sırp savaş suçlusu Biljana Plavsic, Belgrad'da 96 yaşında öldü - Son Dakika
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Sırp savaş suçlusu Biljana Plavsic, Belgrad'da 96 yaşında öldü

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Sırbistan medyasına göre, ICTY'de insanlığa karşı suçtan hüküm giyen Biljana Plavsic, Belgrad'da 96 yaşında öldü. Karadzic'in yardımcısı olan ve 2003'te 11 yıl hapse mahkum edilip 2009'da erken tahliye kararı verilen Plavsic, 1996-1998'de Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı yapmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından, savaş suçlusu Radovan Karadzic'in yardımcısı Biljana Plavsic'in 96 yaşında öldüğü belirtildi.

Sırbistan medyası, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) Bosna Hersek'teki savaşta insanlığa karşı suç işlemekten hüküm giyen Plavsic'in başkent Belgrad'da 96 yaşında öldüğünü aktarıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Karadzic'in yardımcısı olarak görev yapan Plavsic, 2002'de ICTY'de görülen davada "insanlığa karşı suç" işlediğini kabul etmişti.

Sırp savaş suçlusu Plavsic, 2003'te 11 yıl hapse mahkum edilmiş, 2009'da hakkında erken tahliye kararı verilmişti.

Plavsic, ayrıca, Bosna Hersek'teki savaşın ardından 1996-1998'de ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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