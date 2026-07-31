Sırrı Sakık, Demirtaş ve Mızraklı\'yı Ziyaret Etti

(EDİRNE) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Edirne Cezaevi'nde sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Yıllardır barışa duydukları inanç nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Buna rağmen, barışa olan inançlarından ve demokratik çözüm iradelerinden tek bir adım dahi geri atmadılar. Bu kararlılıklarını bugün de aynı güçle koruyor; herkese sevgi ve selamlarını iletiyorlar." ifadesini kullandı.