Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki - Son Dakika
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Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki

23.06.2026 16:47
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TBMM'de Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyareti için eleştirilerde bulundu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "On yıldır Selahattin Demirtaş'ı içeride tutup sonra 'Ben gideceğim, onu ziyaret edeceğim.' Hangi yüzle gidip Selahattin'i ziyaret edeceksin? Kürtler size üç dönem, bağrına taş basarak oy verdi. Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin. Hepimiz ölüp gideceğiz ama arkada hoş bir seda bırakmak; sen o hoş sedayı da bırakmadın" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı bir dakikalık söz hakkı telebinde bulunan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan önceki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğine ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Sakık, şöyle konuştu:

"Ne zaman Kürtlerle ilgili bir sorun olursa bu parlamentoda bir ulusal konsensüs sağlanır. Yıl 2016, dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Bu parlamentonun ana muhalefet partisinin başkanı gelip şurada oturarak 'Anayasa'ya aykırıdır ama 'evet' diyorum' dedi. Anayasa'ya karşı suç işliyor, aradan on yıl geçiyor, bir gazeteci soruyor, diyor ki, 'Pişman mısınız?' 'Hayır, pişman değilim' diyor. Pişmanlık da bir erdemliliktir ama sizde bu yok. On yıldır Selahattin Demirtaş'ı içeride tutup sonra 'Ben gideceğim, onu ziyaret edeceğim.' Hangi yüzle gidip Selahattin'i ziyaret edeceksin? Kürtler size üç dönem, bağrına taş basarak oy verdi. Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin. Hepimiz ölüp gideceğiz ama arkada hoş bir seda bırakmak; sen o hoş sedayı da bırakmadın."

Kaynak: ANKA

Sırrı Sakık, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki - Son Dakika

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