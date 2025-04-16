Sırrı Süreyya Önder\'in Kızı Ceren Önder\'den Duygu Dolu Paylaşım

HASTANEDE tedavi altında olan TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder 'in kızı Ceren Önder Kandemir, paylaşım yaptı. Ceren Önder, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba" dedi.

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki akşam kalp krizi geçirdi. Önder, aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastaneden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.