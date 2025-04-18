Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in durumu için umut verici değerlendirmelerde bulundu.

18.04.2025 06:00
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, ağrılı uyarana yanıtının iyi olduğunu ve sesleri duyabildiğini, ancak tedavi süreci için uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde ameliyat edilen ve tedavisi yoğun bakımda süren Önder'in sağlık durumuna ilişkin, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder'in genel durumunun bugün düne göre çok daha iyi olduğunu belirten Çiftçi, "Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı PH'si 7,4. Bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi, şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu, ağrılı uyarana çok iyi yanıt verdiğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Nörolojik açıdan bugün kendisinin EEG'si takıldı. 24 saat süreyle EEG'si üzerinde takılı kalacak. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyografiler bize bunu göstermekte. Sol ventrikülün özellikle anterior ve septal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu ECMO altında verilen noradrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında. Büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Fakat bunun uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin, özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından destekleyeceği için umut vermekte."

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin evvelce var olan aortitine yönelik immünsüpresif ajanlar vermekteyiz. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanın idrar çıkışının iyi bir şekilde devam ettiği, aralıklı olarak hemofiltrasyon ihtiyacı olduğu ancak böbrek yetersizliği görülmediği bilgisini paylaşan Çiftçi, bugün kreatinin hafif yükselmesi, idrarının bir miktar azalması ve hipervolemisi olması nedeniyle hemofiltrasyon verildiğini, ihtiyaca göre buna devam edileceğini aktardı.

Bir gazetecinin, bağışıklık baskılayıcı ilaçların tedaviye etkisini sorması üzerine Çiftçi, "Önceki aortit tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Onlardan biraz daha kuvvetli tedaviler veriyoruz aslında. Normal şartlarda bu immünsüpresif tedaviler, enfeksiyonu olumsuz etkiler ama bu hastada aortitin zemin olarak oradaki kırılganlığın iyileşmesine çok olumlu katkısı olacağını düşündüğümüz için antibiyotik destekli olarak veriyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiftçi, nörolojik değerlerle ilgili soruya, "Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı oldukça iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ECMO desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamayız. O yüzden bunu ileriki günlerde ortaya koyacağız. EEG de bize oldukça iyi fikir verecek. Ama bunu ancak önümüzdeki günlerde sizlere söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Tedaviyle ilgili 5 günlük bir süreçten bahsedildiğinin hatırlatılması üzerine Çiftçi, normalde sağ ventrikülün toparlanmasının bazı durumlarda 5 gün olduğunu ancak bu sürenin hastaya göre uzayabildiğini belirtti.

Çiftçi, "Örneğin, miyokardın stunning dediğimiz bir durum vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bu hasta için benim öngörüm 10 gün ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder ve bizim riskimiz bu hastada da oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor - Son Dakika

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