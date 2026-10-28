Sis, Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü

Sis, Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar indi. Araç sürücüleri sisin etkisiyle yavaş ilerlerken trafik ekipleri takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması uyarısında bulunuyor.
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?