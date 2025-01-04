Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Sis Dağı Yaylası\'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

04.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar, karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Şalpazarı'nın 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kaymakamlık desteğiyle birlikte anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkisinden başlayan yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİLER

Gelenek haline gelen ve bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, kalınlığı 1 metreyi bulan kar üzerinde yürüyerek 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı, al bayraklı atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtımının da yapıldığı yürüyüşün sonunda, Hanyanı mevkisine ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

HABER: Efnan DEMİREREN KAMERA: TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şalpazarı, Sarıkamış, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika


17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:51 Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 18:01:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.