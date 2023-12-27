 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, TIR'ın çarptığı büyükbaş sürüsünde bulunan 7 inek hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sis nedeniyle TIR\'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
27.12.2023 - 16:13,
Abone Ol

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Batman, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü - Son Dakika


16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:48:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement