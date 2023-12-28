 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sis Sakarya, Karabük ve Düzce'de yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sis Sakarya, Karabük ve Düzce'de yaşamı olumsuz etkiledi

Sakarya, Karabük ve Düzce'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler dikkatli seyretti, vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Polis ekipleri önlem aldı.

Sis Sakarya, Karabük ve Düzce\'de yaşamı olumsuz etkiledi
28.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:40
Abone Ol

Sakarya, Karabük ve Düzce'de sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Düzce'de gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası da havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, vatandaşlar sis altında yürümek zorunda kaldı.

Sisin etkili olduğu bölgelerde polis ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabük, Sakarya, Düzce, Olaylar, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sis Sakarya, Karabük ve Düzce'de yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sis Sakarya, Karabük ve Düzce'de yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement