Şişhane Metro İstasyonu Kapatılması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişhane Metro İstasyonu Kapatılması Açıklaması

Şişhane Metro İstasyonu Kapatılması Açıklaması
27.08.2025 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun etkinlik nedeniyle kapalı olduğu iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP etkinliği nedeniyle kapatıldığı iddialarını yalanladı.

VALİLİKTEN ŞİŞHANE METROSU AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan "CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı." şeklindeki haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

"BAZI ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Açıklamada, "Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Etkinlik, Politika, 3-sayfa, Şişhane, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişhane Metro İstasyonu Kapatılması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari’de Askere Teşekkür Eden Köylüler Hakkari'de Askere Teşekkür Eden Köylüler
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden “Türk bayrağı“ görüntüsü Lüks kruvaziyer gemisinde görenleri mest eden "Türk bayrağı" görüntüsü
Alarmları kurun Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu
Galatasaray’dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha
Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi
14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu 14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu
Kolombiya’da 34 asker silahlı sivillerce kaçırıldı Kolombiya'da 34 asker silahlı sivillerce kaçırıldı
Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, “Ben Leman“ dizisinden çıkarıldı Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, "Ben Leman" dizisinden çıkarıldı

18:56
Fenerbahçe’yi Benfica’yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor
Fenerbahçe'yi Benfica'yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor
18:33
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group’a kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı
18:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 19:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Şişhane Metro İstasyonu Kapatılması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.