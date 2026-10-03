Sisi, Alemeyn Forumu'nda istikrarsız devletlerde kalkınma olmayacağını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika'daki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümlerin öne çıkarılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, kıtadan çok sayıda liderin katıldığı "Alemeyn Afrika Forumu"nun açılışında konuştu.

Kalkınma ve refahın, istikrarlı, kurumlarını koruyabilen ve halklarının geleceğini güvence altına alabilen devletlerin varlığıyla yakından bağlantılı olduğunu ifade eden Sisi, "İstikrarsız devletlerde kalkınma inşa edilemez." dedi.

Sisi, "Afrika kıtamız, anlaşmazlıklarda barışçıl çözümleri, devletlerin birliğine saygı gösterilmesini ve ulusal kurumların desteklenmesini öne çıkarmalıdır." ifadelerini kullandı.