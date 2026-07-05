Sisi: Filistin Sorunu Çözülmeden Normalleşme Mümkün Değil

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile halklar arasında normalleşmenin, Filistin meselesini çözen ve işgali sona erdiren adil bir barış sağlanmadan mümkün olmayacağını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te Stratejik Devlet Komutanlığının açılış töreninde konuştu.

Filistin meselesine ilişkin Sisi, Mısır'ın 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olduğunu hatırlatarak, Orta Doğu'daki çatışmaların kalıcı çözümünün, Filistin meselesini sona erdirecek kapsamlı ve adil bir barıştan geçtiğini ifade etti.

Uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayan Sisi, "Kalıcı barış da gerçek istikrar da halklar arasında normalleşme de ancak işgali sona erdiren, adaleti sağlayan ve hak sahiplerine haklarını iade eden bir barışla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Adil barışın bölge halklarına güvenlik, istikrar ve refah sağlayacağını belirten Sisi, bunun aynı zamanda işbirliği ve kalkınma için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

Sisi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması ile ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın desteklenmesi gerektiğini kaydederek, bu anlaşmaların başarısızlığa uğratılmasına veya uygulanmasının engellenmesine yönelik girişimlerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasında Mısır'ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı ekonomik ve güvenlik sorunlarına da değinen Sisi, Süveyş Kanalı gelirlerinde yaşanan kayıplar, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış ile bölgesel çatışmaların ülke ekonomisi üzerinde ağır yük oluşturduğunu kaydetti.