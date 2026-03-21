Sisi, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Sisi'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldiğini belirtti.

Sisi, Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Sisi'nin Körfez turu kapsamında bugün ziyaret ettiği Bahreyn'de Kral Hamed bin İsa Al Halife ile bölgesel gelişmeleri ve bu durumun güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.