Sisi ve Mahmud’dan Askeri İşbirliği Görüşmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile askeri ve güvenlik konusundaki işbirliğini ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Mısır'a resmi ziyarette bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn şehrinde gerçekleşen görüşmede, liderlerin önce ikili daha sonra heyetlerin de katılımıyla genişletilmiş toplantılar yaptığı aktarıldı.

Açıklamada Sisi'nin, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile "Afrika Boynuzu ve özellikle Kızıldeniz'in güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Bölgedeki istikrar için iki ülke liderlerinin "çabalarını yoğunlaştırdığını" ifade eden Sisi, geçen yıl imzalanan askeri işbirliği protokolünü hatırlatarak, "Somali'nin güvenlik ve istikrarı için aşırılıkçı ve ayrılıkçı örgütlerle mücadeleye destek vermeyi sürdüreceklerini" ifade etti.