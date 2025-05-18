Sisle Kaplı Köy Manzaraları

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerin üzerini kaplayan sisin oluşturduğu manzaralar dronla kayda alındı.
İlçeye bağlı Hemşin köyü ve çevresinde etkili olan sis, yeşillikler içerisindeki köylerle uyum sağladı.
Sabah saatlerinde bölgede etkili yağışın ardından oluşan sis denizi, hızlandırılmış çekim (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.
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