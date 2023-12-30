Sisler altındaki Sakarya\'da kartpostallık görüntüler

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Film platosu değil, sisler altındaki Sakarya

Sisle gelen güzellik böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan sis adeta film platolarını aratmadı. Akyazı ilçesini kaplayan ve kartpostallık görüntü oluşturan sis havadan dron ile görüntülendi.

Birkaç gündür Sakarya genelinde sis etkili olmaya devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde sisle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Akyazı ilçesinin üzerine çöken sis bulutları film platolarını aratmadı. İlçenin bir kısmı çöken sisin altında kaybolurken, sis bulutlarıyla kaplanan doğa görsel şölen oluşturdu. Sisle birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara dron kamerasıyla görüntülendi.