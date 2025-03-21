Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'dan Gözaltı Mesajı

(ANKARA) - Gözaltında olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, avukatı aracılığı ile gönderdiği mesajda "Şafak söktü' dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve Vatan Emniyet'te tutulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Şahan'ın el yazısı ile yazdığı mesaj Şahan'ın sosyal medya hesabında yayınlandı. Şahan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Şişlili yurttaşlarım dayanışmanın seslerini duyuyorum. Sonu aydınlık günler çok yakın eminim. 'Şafak söktü' dedi Ekrem Başkan. Tam da ondan bunlar oluyor. Ama sizler rahat olun. Kazanan millet olacak. Kazanan sizler olacaksınız. Ben çok iyiyim. Ekrem Başkanım da ben de Çalık Başkanım da size emanetiz. Sevgilerimle."