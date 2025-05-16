Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Tutukluluk İtirazı Reddedildi

(İSTANBUL) - Cezaevinde bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi. Bu sürecin herhangi bir hukuki temele dayanmadığını belirten Şahan, daha büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bugün görülen tutukluluk incelemesi duruşmasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, tutukluluk halinin devamı kararı verildi. Şahan'ın sosyal medya hesabından karara ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetin sunduğu imkanlarla okumuş, kendini yetiştirmiş ve bu güzel şehrin yurttaşlarının oylarıyla Şişli Belediye Başkanı seçilmiş bir insan olarak, yaklaşık iki aydır hiçbir somut gerekçeye dayanmayan iddialarla, tek başıma bir hücrede tutulduğumu kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Ben, Resul Emrah Şahan… Kendimi bildim bileli Cumhuriyetin bana kazandırdıklarını, bu ülkeye ve onun güzel insanlarına hizmet ederek geri ödemeyi bir görev bildim. Bu inançla, elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim.

Şimdi ise, hiçbir hukuki temele dayanmayan bu süreçte yaşadığım tüm haksızlığa rağmen, içimdeki hizmet etme arzusunu ve sorumluluğunu yitirmedim. Adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inanıyor, özgürlüğüme kavuşacağım gün kaldığım yerden, daha büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum."