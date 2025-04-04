Şişli Belediyesi Kapatılan Kent Lokantalarını Yeniden Açıyor

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi kayyumu, 19 Mart'tan beri kapalı olan iki kent lokantası ve bir gezici lokantanın 7 Nisan'dan itibaret tekrar yurttaşların hizmetinde olacağını açıkladı.

Şişli Belediyesi, kayyum atandıktan sonra kapatılan kent lokantalarının 7 nisan Pazartesi günü tekrar yurttaşın hizmetine gireceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Belediyenin kayyum yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kent Lokantalarında kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçe gösterilerek 19.03.2025 tarihinden bu yana kapalı olan Şişli'deki iki kent lokantası ile bir gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli olan malzeme ve personel planlaması işlemleri tamamlandı. Lokantalarımız, 07.04.2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete, hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz."

Ne olmuştu?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'kent uzlaşması' soruşturması tarafından tutuklanıp, görevden uzaklaştırılırken, İçişleri Bakanlığı, Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i kayyım olarak atamıştı.

Şahan döneminde ilçede açılan iki kent lokantasının Ertürkmen tarafından kapatıldığı, belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ının da belediye garajına çekildiği öne sürülmüştü.

Belediyenin kayyum yönetiminden yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlanmış ve "Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır. Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı. Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır" denilmişti.

İletişim Başkanlığı da iddiadalar dezenformasyon diye açıklama yapmıştı ancak kent lokantaları açılmamıştı.