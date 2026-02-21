Şişli Belediyesi'nden Kuştepe Mahallesi'nde Bakım Onarım Çalışması - Son Dakika
Şişli Belediyesi'nden Kuştepe Mahallesi'nde Bakım Onarım Çalışması

21.02.2026 13:20  Güncelleme: 15:15
Şişli Belediyesi, Kuştepe Mahallesi'nde asfalt yama, kaldırımların onarımı, sokak temizliği ve park bakımı gibi kapsamlı bakım onarım çalışmaları başlattı. Ekipler, mahalledeki fiziksel koşulları iyileştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, Kuştepe Mahallesi'nde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalarda asfalt yama, kaldırımların onarımı, sokak temizliği ve park bakımı gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi, ilçe genelindeki saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 50 personel, mahalle genelinde ulaşım konforunu sağlamak amacıyla teyakkuza geçti. 1 adet asfalt yama robotu, 1 adet kanal temizleme aracı ve 5 adet iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda bozulan yollara yama işlemi yapıldı, kaldırımlar onarıldı. Ayrıca ekiplere 6 adet kabinli araç ve 2 adet hafif ticari araç da lojistik destek sağladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik ekip ise saha genel temizliğinin yanı sıra metruk ve boş alanlardaki atıkları temizledi. Çalışmalarda ayrıca 1 yıkama tankeri, 1 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 moloz aracı ve 1 atık eşya aracıyla sokaklar süpürülüp yıkandı. Çalışma çerçevesinde mahalledeki konteynerlerin bakım ve tamir işlemleri de yerinde gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kuştepe Mahallesi'ndeki yeşil alanlar ve parklarda çalışmalar gerçekleştirdi. 30 personel ile yapılan çalışmalarda ot biçimi, budama ve park içi bakım onarım çalışmaları yürütüldü.

Periyodik olarak devam eden çalışmalarla, mahallelerdeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

