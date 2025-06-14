Şişli Belediyesi'nden Mahalle Buluşmaları: Halkın Sesi Dinleniyor

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nin demokratik katılımı mahalle ölçeğinde sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Şişli Meclisi Mahallede" buluşmaları kapsamında ilçede yaşayan vatandaşlar, Ortanca Parkı'nda bir araya geldi. Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların öneri ve talepleri dinlenirken, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın cezaevinden gönderdiği, "Biz belediyeyi makam odalarında değil, mahallelerde kurduk. Kararları yukarıdan değil, aşağıdan alıyoruz. Çünkü biliyoruz: Şişli ancak halkla birlikte yönetilirse herkesin yüzü güler" mesajı da okundu.

Şişli Belediyesi'nin demokratik katılımı mahalle ölçeğinde büyütmeyi hedefleyen projesi "Şişli Meclisi Mahallede" buluşmaları kapsamında, Paşa, Yayla, Feriköy ve Duatepe mahalle sakinleri geçen perşembe akşamı Ortanca Parkı'nda bir araya geldi.

Toplantıya katılan Şişli Belediye Meclisi üyeleri, halkın öneri ve taleplerini dinledi. CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'nın da katıldığı toplantıda, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ilçe sakinlerine cezaevinden gönderdiği mesaj da iletildi. Şahan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün, Şişlimizin en köklü mahallelerinden Paşa, Yayla, Feriköy ve Duatepe'de bir aradasınız. Bu buluşmalar bizim siyaset anlayışımızın kalbidir. Biz belediyeyi makam odalarında değil, mahallelerde kurduk. Kararları yukarıdan değil, aşağıdan alıyoruz. Çünkü biliyoruz, Şişli ancak halkla birlikte yönetilirse herkesin yüzü güler.

Cezaevindeki bu duvarlar aramıza girmiş olabilir ama kalbim hala aranızda. Değerli CHP ilçe örgütümüz ve meclis üyelerimizle birlikte sokağın sesini duymaya, mahallenin taleplerini anlamaya, birlikte yol yürümeye devam ediyorum. Şişli sokaklarında sizlerle buluşacağımız günler çok yakın."

"İrade millette, meclis mahallede" anlayışıyla halkın sesine kulak vermek amacıyla gerçekleştirilen buluşmaların Şişli'nin dört bir yanında devam edeceği belirtdi.