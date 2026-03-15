Şişli Belediyesi, Topağacı Spor Merkezi Tenis Kortunu Hizmete Sundu

15.03.2026 14:57  Güncelleme: 15:30
(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi bünyesinde yer alan ve yeniden aktif hale getirilen Topağacı Spor Merkezi'nin tenis kortu, online rezervasyonla tüm ilçe sakinlerine ücretsiz hizmet vermek üzere faaliyete geçti. Tenis kortunun açılışı, eski milli tenisçi İpek Soylu tarafından yapıldı.

Şişli Belediyesi, Topağacı Spor Merkezi'nin tenis kortunu yenileyerek, vatandaşların hizmetine sundu. Online rezervasyon sistemine geçilerek tüm Şişlililere ücretsiz hizmet verecek şekilde planlanan Topağacı Tenis Kortu'nun açılışı, eski milli tenisçi İpek Soylu ve tenis tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.

"Elimden geldiğince fayda sağlamak istiyorum"

Etkinlikte ilk olarak İpek Soylu, tenis eğitimi alan çocuklara tenisle ilgili temel teknikleri içeren mini bir ders verdi. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Soylu, genç sporcularla deneyimlerini paylaştı. Sporun ve tenisin birleştirici gücüne vurgu yapan Soylu, "Sporun ve tenisin dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Bunu olabildiğince vurgulamaya çalışıyoruz. Bugün de en güzel örneklerden bir tanesi. Bu kadar insan tenis için bir araya geldi. Dileğim; burada çok güzel şenliklerin olması, çocuklarla dolup taşması. Ben de elimden geldiğince fayda sağlamak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Soylu'ya günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kortun ilk maçına Soylu damga vurdu

Milli tenisçi Soylu, daha sonra kortun açılış maçını gerçekleştirdi. Etkinliğin en heyecanlı anları ise çocuklar için hazırlanan özel parkurda yaşandı. Geleceğin tenisçi adayları, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya yarıştı.

Hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kullanılabilen Topağacı Tenis Kortu'ndan faydalanmak isteyenler, online rezervasyon sistemi üzerinden kayıt oluşturarak partnerleri ile birlikte bir saat boyunca ücretsiz olarak kortun kullanım hakkını kazanacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:30:40.
