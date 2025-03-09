Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleneceğinin tespit edilmesi sonrasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün boyunca yasaklandı.

09.03.2025 02:16  Güncelleme: 09:03
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Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLENECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

"EYLEM VE BASIN AÇIKLAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

Şişli\'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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