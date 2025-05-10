Haber: Edda SÖNMEZ
(İSTANBUL) Şişli Esentepe'de bir holding önünde dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de dövülen Erol Eğrek'in ölümü: 6 şüpheli tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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