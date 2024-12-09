Şişli\'de Eğlence Mekanlarında Sahte İçki Denetimi

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ŞİŞLİ'de polis ekipleri, eğlence mekanlarında sahte ve kaçak içki denetimi yaptı. Denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri incelenirken, mekanlarda eğlenen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri kontrol edildi. Ayrıca eğlence mekanlarındaki müşterilere de kimlik kontrolü yapıldı.