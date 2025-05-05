Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı

Şişli\'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı

Bahar Aksu'nun cenazesi, aile tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve Edirne'de defnedilecek.

05.05.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞİŞLİ'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aksu'nun Edirne'de defnedileceği öğrenildi.

Bugün Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, bağırarak direnince eski eşi tarafaından öldürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, Aksu'nun ailesi cenazeyi teslim aldı. Aksu'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirne'ye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Edirne, Güncel, Hukuk, Kadın, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 23:01:02. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.