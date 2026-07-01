Şişli\'de Haşere İlaçlama Çalışmaları

Şişli'de, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamam böceği ve benzeri zararlıların halk sağlığı ve çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların park, yeşil alanlar, cadde ve sokaklardan sağlıklı, güvenli ve konforlu şekilde faydalanması için etkin bir mücadele yürütülürken, 3 ayrı ekip gece gündüz sahada görev yapıyor.

Başta çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, mezarlıklar, yeşil alanlar olmak üzere riskli bölgelerde kene ve sinek ile bunların larvalarına yönelik mücadele yürütülüyor.

Haşerelerin üreme noktası olan çöp konteynerleri ve rögar kapakları da dezenfekte edilerek ilaçlanıyor.

İlçede bu yıl 1 Ocak-25 Haziran tarihleri arasında 42 bin 890 kez ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca ilçede bulunan ibadethaneler ve kamu kurumlarında da dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.