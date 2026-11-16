Şişli'de İETT otobüsünün motorunda çıkan yangını şoför yangın tüpüyle söndürdü

Seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda çıkan yangın şoförünün müdahalesiyle söndürüldü.

"54K Hasköy-Kulaksız-Taksim" seferini yapan, 34 TN 9370 plakalı İETT otobüsünün motoru, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları araçtan indirdi.

Otobüs şoförü, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otobüste küçük çaplı hasara neden olan yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.