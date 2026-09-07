Şişli'de iş yerinde yangın çıktı, paniğe kapılan kişi birinci kattan atlayarak yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de iş yerinde yangın çıktı, paniğe kapılan kişi birinci kattan atlayarak yaralandı

Şişli\'de iş yerinde yangın çıktı, paniğe kapılan kişi birinci kattan atlayarak yaralandı
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Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 6 katlı iş yerinde çıkan yangında panikleyen bir kişi 1'inci kattan atladı. Ayağını kıran kişi ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, itfaiye alevleri söndürdü.

ŞİŞLİ'de 6 katlı iş yerinde çıkan yangını fark eden bir kişi panikleyerek 1'inci kattan aşağı atladı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sırasında 1'inci kattan atlayarak ayağını kıran kişi ile dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş yerinin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bir kişi 1'inci kattaki ofisinin penceresinden yola atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 1'inci kattan atlaması nedeniyle ayağı kırılan 1 kişi ile dumandan etkilenen 1 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sokak trafiğe kapatıldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de iş yerinde yangın çıktı, paniğe kapılan kişi birinci kattan atlayarak yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de iş yerinde yangın çıktı, paniğe kapılan kişi birinci kattan atlayarak yaralandı - Son Dakika
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