Şişli'de Kaybolan Köpek İçin Komşular Seferber Oldu - Son Dakika
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Şişli'de Kaybolan Köpek İçin Komşular Seferber Oldu

Şişli'de yaşayan 75 yaşındaki Asuman Cankurt'un iş yerinin önünden çalınan köpeği için komşuları seferber oldu. Cankurt, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek köpeğinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından götürüldüğünü tespit etti. Köpeğinin çalınması sonrasında sağlık sorunları yaşayan Cankurt için komşuları, köpeğin fotoğraflarını afiş olarak bastırarak sokaklara astı. Cankurt, köpeğinin geri getirilmesi durumunda şikayetini geri çekeceğini belirtti.

01.07.2024 11:13
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Şişli'de yaşayan 75 yaşındaki Asuman Cankurt, iş yerinin önünden çalınan "Beileys" adlı köpeğini komşularının desteğiyle bulmaya çalışıyor.

Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi'nde 28 yıldır hem ikamet eden hem de esnaflık yapan Asuman Cankurt'un 11 yıldır baktığı Yorkshire terrier cinsi köpeği, 15 Haziran'da iş yerinde bulunduğu sırada kayboldu.

"Beileys" adını verdiği köpeğinin kaybolmasından şüphelenen Cankurt, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, can dostunun kimliği belirsiz bir kişi tarafından kucaklanarak götürüldüğünü gördü.

Bunun üzerine kamera görüntülerini de alarak komşularıyla polis merkezine giden Cankurt, köpeğini çalan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Köpeğinin çalınması sonrasında sağlık sorunları yaşayan 75 yaşındaki Asuman Cankurt için mahallesindeki komşuları da seferber oldu.

Komşular da "Beileys" ile hırsızlık şüphelisinin fotoğraflarını afiş olarak bastırarak sokaklara astı.

"Geri getirsinler, söz veriyorum şikayetimi geri çekeceğim"

Asuman Cankurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin çalınmasının üzerinden 15 gün geçtiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu kişi yürüyerek geliyor, 'Gel gel' yapıyor. Köpeğim gidince ısırır mı diye kontrol ediyor. Daha sonra da kucağına alıp kaçıyor. Arife günü sabah sıralarında yaşandı. Beni hastaneye götürdüler. 7 kilo verdim, ne yiyorum ne içiyorum. 11 senedir benimle. 11 yaşını bitirmişti. Zaten kalp hastası. Nasıl aldı, nasıl götürdü anlayamıyorum."

Cankurt, köpeğinin geri getirilmesi durumunda şikayetini geri çekeceğini vurgulayarak, "Allah rızası için kimdeyse getirsinler. Ne istiyorsa yapacağım. Geri getirsinler, söz veriyorum şikayetimi geri çekeceğim. Saat kaç olursa olsun getirsinler. Beileys hasta. Yeter ki bana geri getirsinler. Yazık, günah." ifadelerini kullandı.

-"Sosyal medyadan tanıdıklarla yaydık, her türlü destek olduk"

Yasemin İlkay Ferrario ise komşuları Asuman Cankurt'a her türlü desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kapımızın önünden çaldılar. Sosyal medyadan tanıdıklarla yaydık, her türlü destek olduk. Beraber ilanları yapıştırdık. Sosyal medyada yayınladık. 6 defa karakola gittik, onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Lütfen geri getirsinler. Onlar kendi evlatlarına nasıl kıyamıyorlarsa, Asuman hanım da kendi köpeğine kıyamıyor." diye konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Ayrıca "Beileys"in çalındığı anlar, Cankurt'a ait iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde köpeği çağıran şüphelinin, biraz sevdikten sonra onu kucaklayarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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