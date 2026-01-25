Şişli'de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu - Son Dakika
Şişli'de Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu

25.01.2026 01:12  Güncelleme: 10:57
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde vücut uzuvları kesilmiş ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İSTANBUL) - Şişli'de çöp konteyneri içerisinde vücut uzuvları kesilmiş bir ceset bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ocak günü saat 20.01 sıralarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak çevresinde meydana geldi.

İddialara göre sokakta belediyeye ait çöp konteynerlerinde eşya arayan bir kişi, Kuyulubağ Sokak No: 25 önündeki konteynerde bulunan siyah poşeti açtığında içeride kanlar içinde bir ceset gördü. Aynı kişi, daha sonra Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinin şerit çekilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. Ayrıca Şişli Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme birimlerine de bilgi verildi.

Olayın bazı medya organlarına da yansımasının ardından paylaşılan son bilgilere göre, cesedin kimliği parmak izinden tespit edildi. Cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu öğrenilirken, soruşturmanın selameti nedeniyle kimlik bilgileri şu aşamada paylaşılmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

