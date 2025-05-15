Şişli\'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

ŞİŞLİ'de park halindeki motosikleti çalan M.A. (26) polis tarafından yakalandı. Daha önceden iki suç kaydı bulunan şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de 8 Mayıs Perşembe akşam saatlerinde motosikletini park eden Y.Ü.Ö., sabah kalktığında yerinde göremedi. Y.Ü.Ö., emniyete giderek şikayette bulundu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, şüphelinin görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin park halindeki motosikleti bulunduğu yerden çaldığı görüldü. Şüphelinin hırsızlığın hemen ardından ileride bir köprü altında motosikleti park ederek kıyafetlerini değiştirdiği anlar da başka bir güvenlik kamerasında yansıdı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameraları görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli M.A. polis tarafından yakalandı. Daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.