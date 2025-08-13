Şişli\'de Motosiklet Kazası

ŞİŞLİ'de ara sokaktan çıkan otomobil, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İskete Sokak'tan çıkan bir otomobil, caddede seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı anlaşılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.