Şişli'de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı

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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 3 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de yağmurun etkisiyle ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DOD 200 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 HD 2389 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili kontrol etti. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.