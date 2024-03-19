Şişli'de Otomobil ve Motosikletin Karıştığı Kaza Sonrası Sürücülerin Kavgası Cep Telefonuyla Kaydedildi

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Şişli'de, otomobil ile motosikletin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerin kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 EJT 845 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen otomobil, maddi hasarlı kaza yaptı.

Kaza sonrası iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada motosikletli, araç sürücüsünün üzerine yürüdü.

Arbede, araya giren diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Kavga anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki sürücünün tartışması, motosikletinin kollarını sıvayarak otomobil sürücünün üzerine yürümesi ve araya giren vatandaşların kavgayı ayırması yer alıyor.