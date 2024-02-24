Şişli'de park halindeki otomobilden tabanca çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de park halindeki otomobilden tabanca çalan şüpheliler tutuklandı

Şişli\'de park halindeki otomobilden tabanca çalan şüpheliler tutuklandı

Şişli'de park halindeki bir otomobilden tabanca ve anahtarları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından Ataşehir'de yakalandı. Şüphelilerin daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

24.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Şişli'de park halindeki otomobilden ruhsatlı tabanca çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, E.Ç'nin, 12 Şubat'ta Kuştepe Mahallesi Biracılar Sokakta park halindeki aracından, taşıma ruhsatlı tabancası ile iş yerine ait anahtarlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, incelemede hırsızlık olayını A.D. ve A.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, çaldıkları silahla birlikte Ataşehir'de yakalandı.

Zanlılardan A.D'nin 2 suçtan, A.Ö'nün ise 5 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şişli'de park halindeki otomobilden tabanca çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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