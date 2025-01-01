Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Şişli\'de Ters Yöne Giren Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Şişli'de ters yöne girdiği iddia edilen bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

01.01.2025 20:07  Güncelleme: 20:13
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Doğan Can CESUR/İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de ters yöne girdiği iddia edilen otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü yaklaşık 100 metre sürükleyen otomobil direğe çarparak durabildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yakınları gelene kadar aracından inmeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza Merkez Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yolda ters yöne girdiği iddia edilen Yılmaz K. idaresindeki 34 NU 0470 plakalı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola düşen ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

YAKINLARI GELENE KADAR ARACINDAN İNMEDİ

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz K. ise, kazanın ardından aracından uzun süre çıkmadı. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından aracından inen Yılmaz K., polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını anlatan Muhammet Gülşah, "Trafik ışıklarında bekliyorduk. Araç sürücüsü zaten çok yaşlı. Tersten gelmiş, motorcu kendi yolunda giderken kaza yapıyorlar. Motorcuyu altına alıyor. Yaklaşık 150-200 metre kadar altında geldi. Çevredeki vatandaşlarla arabayı kaldırdık. Arabanın altından biz kendi imkanlarımızla aldık. Sonra diğer ekipler geldi. Ama kazazedenin durumu ağır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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