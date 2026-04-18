Şişli'de Yangın Paniği: İtfaiye Müdahale Etti

18.04.2026 14:06
Şişli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın nedeniyle bina dumanla doldu. İtfaiye söndürdü.

ŞİŞLİ'de beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinin bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak'ta bulunan beş katlı binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine üst katlara duman doldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bacada başlayan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Şişli, Son Dakika

