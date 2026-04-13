Şişli'de Yaya Otomobilin Çarpması Güvenlik Kamerasında

Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.
Hafif yaralanan yaya çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yayanın yere düşmesi yer aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?