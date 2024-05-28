Şişli\'de Yokuş Aşağı İnen Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Şişli'de yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Feriköy Yeni Alem Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Aslı G. yönetimindeki 34 EGS 865 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarpıp takla attı.
Çevredeki vatandaşların ibarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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