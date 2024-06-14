Şişli'deki Mahalle Sakinleri Barınma ve Mülkiyet Haklarını İstiyor

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(İSTANBUL) - Şişli'deki Mahmut Şevket Paşa Mahallesi sakinleri, barınma ve mülkiyet haklarının görmezden gelindiğini belirterek, basın açıklaması yaptı. 'Kendi evimizde işgalci muamelesi görüyoruz' diyen mahalle halkı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yaptı. Açıklamada, "Bizler, bir an önce bakanlıkla görüşmek, konuyu müzakere edecek kanalların oluşturulmasını talep ediyoruz" denildi. Mahalleliler, bakanlığın tapu alım tebligatları gönderdiğini belirterek metrekaresine 18 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlar istendiğini, kriz ortamında bunu ödemelerinin mümkün olmadığını belirttiler, ödenebilecek seviyeye çekilmesini istedi.

"Hakkımız olana hakkaniyetli çözüm istiyoruz" yazılı pankart açan Mahmut Şevket Paşa Mahallesi sakinleri, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bir araya geldi. Basın açıklamasını Mahmut Şevket Paşa Mahalle Mülkiyet ve İmar Komisyonu adına Sevgi Aydın yaptı. Aydın, mahallelerinin İstanbul'da merkezi bir konumda olduğunu ve mahalleyi kuşatan rant baskısıyla birlikte hak sahipleri olarak güvencesiz ve sağlıksız barınma koşullarında yaşamaya mahkum edildiklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkımızı istiyoruz"

"Hepimizin gelecek kaygısı ve belirsizlik içinde yaşamaya devam etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Kendi evlerimizde işgalci muamelesi görülmekten sıkıldık. Biz evlerimizi kendi olanaklarımızla yaptık ve hakkımız olanı istiyoruz. Yıllar içinde merkezi ve yerel yönetimler mahallemizin sağlıksız yapılaşmasına göz yummuş ve sağladığı kentsel hizmetlerin bedelini vatandaşlardan almıştır. Tüm bu süreçlerden sonra bile Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yaşayan bizlerin sağlıklı bir yapıda barınma ve mülkiyet hakkı siyasiler tarafından sürekli görmezden gelinmiş ve bir çözüm üretilmemiştir" Açıklamada, mahalle sakinlerine iki ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tapu alım tebligatları gönderildiği anımsatılarak metrekaresine 18 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlar belirlendiği kaydedildi.

"Ekonomik kriz ortamında bizden istenen rakamları ödememiz mümkün değil"

Açıklamada, "Fiyatlar halkımızın ödeyebileceği miktarlar değil. Hele ki yaşadığımız ekonomik kriz ortamında bizlere sunulan yüksek rakamlar ödememiz mümkün değil. Komşularımızın ekonomik durumlarına baktığımızda, çoğunluğun emekli ve gelir düzeyleri düşük insanlar. Bu zorlu durum karşısında yetkilileri daha adil davranmaya davet ediyoruz. Tebligatların gelmesiyle birlikte Şişli Belediye Başkanımız sürece dahil olmuş belediyenin katkılarıyla mahallemizde toplantı düzenleyerek bir dizi kararlar aldık. Hızlı bir şekilde kurulan komisyonla birlikte komşularımızı konuyla ilgili duyurular yapmaya başladık. Mahallemizde imza kampanyası başlatarak 3 gün içinde 6 bin civarında dilekçe topladık. Bu dilekçeler Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mülkiyet ve İmar Komisyonu tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edecektir. Şişli Belediyesi ve Meclisi'ne tapuların alımı konusunda yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Mülkiyet ve İmar Komisyonu yaptığımız çalışmalar neticesinde Bakanlık tarafından belirlenen ve 3 aylık süre içinde ödenmesi gereken meblağların ödenmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"Çağrımıza kulak verin"

Sevgi Aydın, mahalle sakinleri adına talepleri de şu şekilde dile getirdi:

"Metrekare üzerinden belirlenmiş bu meblağın ödenebilecek bir bedele çekilmesini talep ediyoruz. Bu mümkündür. Yeter ki var olan kanunlar yurttaşların lehine kullanılabilsin. Tapu alım tebligatı gönderilen arazilerin Şişli Belediyesi'ne tahsis edilmesini kentsel dönüşümle alakalı planlamanın da Şişli Belediyesi'nce yapılacağından arazilerin belediyeye devrini tarafınızdan talep ediyoruz. Kanunen mümkün olan bu hakkın yeni mağduriyetlere neden olmaması adına yurttaşlarımızın endişelerini ortadan kaldırmak için talebimizin yetkililerce değerlendirilmesini talep ediyoruz. Tebligatları gelen komşularımızın süresi 15 Temmuz'da sona erecek. Zaman daralıyor, hem zaman hem de ödeyememe korkusu nedeniyle tedirginiz. Bizler, bir an önce bakanlıkla görüşmek konuyu müzakere edecek kanalların oluşturulmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili Bakanlıktan daha önce randevu talep edilmiş, fakat bugüne kadar geri dönüş olmamıştır. Buradan bakanlığımıza sesleniyoruz: Sesimizi duyun. Çağrımıza kulak verin"