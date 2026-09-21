Şişli Kuştepe'de uyuşturucu bulundu, 60 emniyet kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şişli Kuştepe'de uyuşturucu bulundu, 60 emniyet kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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Şişli Kuştepe\'de uyuşturucu bulundu, 60 emniyet kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı
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Şişli Kuştepe'de polis, bina aralığında 0,63 gram AM-2201 olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde buldu. Maddenin kendilerine ait olmadığını söyleyip kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı; ikisinin toplam 60 emniyete geliş kaydı var.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – ŞİŞLİ'de polis ekipleri, bina aralığında bekleyen Umut E. ile Görkem P.'nin arasında yerde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde buldu. Uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını söyleyen 2 şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut E. ile Görkem P. tutuklandı. Şüphelilerin toplam 60 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenilirken, yakalandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, bina aralığında bekleyen Umut E. ile Görkem P.'nin arasında yerde katlanmış beyaz bir kağıt olduğunu fark etti. Kağıdı kontrol eden ekipler, içerisinde 0,63 gram ağırlığında AM-2201 olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde buldu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekiplerinin maddenin kime ait olduğunu sorması üzerine Umut E. ile Görkem P., uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını söyledi. Ardından kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Umut ve Görkem, ele geçirilen maddeyle birlikte Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

60 EMNİYETE GELİŞ KAYDI

Umut E.'nin aralarında 17 'kasten yaralama' ve 3 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçunun da bulunduğu toplam 34 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Görkem P.'nin ise 11 'Kasten yaralama', 5 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarının da bulunduğu toplam 26 emniyete geliş kaydı olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut E. ile Görkem P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şişli Kuştepe'de uyuşturucu bulundu, 60 emniyet kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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