Sistan-Beluçistan'da Bempur'da devriyeye ateş açıldı, 2 polis öldü, 1 yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Bempur'da devriye görevindeki polislere kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı; Emniyet Güçleri saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.
TAHRAN (AA) – İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bempur'da devriye görevi yürüten emniyet mensuplarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.
İran Emniyet Güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: AA
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