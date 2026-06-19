Sitenin Görevli Gözaltında

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde haşemalı bir kadının sitenin havuz kısmına alınmamasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından haklarında gözaltı kararı alındı. Baran D., gözaltına alınırken, Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.