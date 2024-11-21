Sitkovetsky Trio, CRR'de Konser Verecek

Güncel

Ödüllü klasik müzik gruplarından Sitkovetsky Trio, 27 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda konser verecek.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, savaşın gölgesinde şekillenen insan duygularıyla sanatsal direnişin ele alınacağı konserde, Cecile Louise Chaminade, Maurice Ravel ve Dmitri Shostakovich'in eserleri seslendirilecek.

Konserde piyanoda Wu Qian sahne alırken, Alexander Sitkovetsky 1679 yapımı Parera Stradivarius kemanı ile Isang Enders ise 1720 yapımı Carlo Tononi viyolonseliyle seyirci karşısında olacak.

Detaylı bilgi için "crrkonsersalonu.ibb.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.