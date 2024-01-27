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Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı - Son Dakika
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Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı

Kadınlar Bölgesel 3. Lig'de mücadele eden Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurlandı. Takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kırmızıtaş'ı ziyaret etti ve Kulüp Başkanı İshak Işık tarafından hediye edilen forma ile Ankara'ya uğurlandı.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı
27.01.2024 - 14:43,
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Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı, İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, tarafından Polatlıspor deplasmanına uğurladı.

Kadınlar Bölgesel 3. Lig'de mücadele eden takım, deplasman öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İshak Işık, ziyarette Kırmızıtaş'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Kızıltaş, daha sonra il müdürlüğü binası önünde futbolculara başarılar dileyerek Ankara'ya uğurladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Futbol Takımı Polatlıspor deplasmanına uğurlandı - Son Dakika
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