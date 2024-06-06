Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi

Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, belediye meclis ve encümen üyeleri ile birlikte düzenlenen toplantıda vatandaşlara belediyenin yaptığı ve yapacağı işler, projeler, yatırımlar ile mali bütçe hakkında bilgi verdi. Sevinç, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirtti ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.

06.06.2024 14:35
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki çay bahçesinde düzenlenen toplantıya, belediye meclis ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri katıldı.

Sevinç, toplantıda belediyenin yaptığı ve yapacağı işler, projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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