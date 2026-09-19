Sivas Akıncılar\'da D-100\'de devrilen otomobilde 66 yaşındaki sürücü yaralandı

Sivas Akıncılar'da D-100'de devrilen otomobilde 66 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 66 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
C.K. (66) yönetimindeki 34 BN 177 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kıraçköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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