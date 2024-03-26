Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Dağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı.
Açıkbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü belirtti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkbaş, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Sivas Akıncılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, Galatasaray'a gelmeden önce aldığı tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını belirtti.
Ankara'da Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayda, 91 yaşındaki Muammer Demir'in sedyeden düşmesi kameraya yansıdı. Demir'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili olarak hemşire ve hasta bakıcılar hakkında soruşturma başlatıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretinde projelerini anlatarak, göreve seçildiği takdirde kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Başkanlar ve üyeler ise Yaman'a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi. Villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu açıklandı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Donkor, Roshi, Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım ve Ndlovu antrenmana katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
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