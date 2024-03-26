Sivas Akıncılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas Akıncılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Akıncılar\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'na, ilçe emniyet amiri, jandarma komutanı, siyasi parti başkanları ve belediye başkan adayları katıldı. Açıkbaş, toplantıda seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti ve seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

26.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Dağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı.

Açıkbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkbaş, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Akıncılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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