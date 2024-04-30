Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi\'ni ziyaret etti

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti. Uzun, barınaktaki hayvanlarla ilgilenerek hayvanseverlerle de projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Uzun, sokak hayvanlarına yönelik sorunların tamamının ortadan kalkacağı bir proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

30.04.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesisi gezerek Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı'dan bilgi alan Uzun, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi.

Uzun, tesisi ziyarete gelen hayvanseverler ile de sohbet ederek sahipsiz hayvanlarına yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, barınakta 1200 sahipsiz hayvanının barındırıldığını belirtti.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili projeleri hakkında da bilgi veren Uzun, "Sokak hayvanlarımızın daha yaşanabilir, daha doğal bir ortamda barınabilecekleri ve rehabilite edilecekleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlanınca gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik sorunların tamamı ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Adem Uzun, Sivas, Hayvan Hakları, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
15:05 Yeşil sahalarda ender görülen an Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement