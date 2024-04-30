Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi\'ni ziyaret etti

Güncel

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesisi gezerek Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı'dan bilgi alan Uzun, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi.

Uzun, tesisi ziyarete gelen hayvanseverler ile de sohbet ederek sahipsiz hayvanlarına yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, barınakta 1200 sahipsiz hayvanının barındırıldığını belirtti.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili projeleri hakkında da bilgi veren Uzun, "Sokak hayvanlarımızın daha yaşanabilir, daha doğal bir ortamda barınabilecekleri ve rehabilite edilecekleri, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlanınca gündemde olan sokak hayvanlarına yönelik sorunların tamamı ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.